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Nikaragua'da sular durulmuyor

Nikaragua'da hükümet ve muhalif gruplar arasında şiddet olaylarını sona erdirme konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen sular durulmuyor.

Nikaragua'da sular durulmuyor

Nikaragua'da hükümet ve muhalif gruplar arasında şiddet olaylarını sona erdirme konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen sular durulmuyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:41
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Nikaragua'da sular durulmuyor

MANAGUA

Nikaragua'da hükümet ve muhalif gruplar arasında şiddet olaylarını sona erdirme konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen sular durulmuyor.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği Başkanı Alvaro Leiva, Masaya'da güvenlik güçleri ile muhalif gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına işaret eden Leiva, "Vatandaşlar, şiddetli saldırı karşısında hayatlarını korumak için kendi imkanları ölçüsünde fiziksel bir direniş ortaya koyuyor." dedi.

Görgü tanıkları da güvenlik güçlerinin, muhalif grupların kurduğu barikatları kaldırmak için orantısız güç kullandığını söyledi.

Hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Eylemler sırasında yaklaşık 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi ara buluculuğunda başkent Managua'da bir görüşme yapmıştı.

Hükümet yetkilileri, muhalif gruplar ve Katolik Kilisesi piskoposları, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunmuşlardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NikaraguaHükümetProtestoOlay
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