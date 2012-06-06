Nijerya'da şiddet: 19 ölü

Nijerya'nın Maiduguri kentinde güvenlik güçlerinin Boko Haram militanlarını hedef alan operasyonlarıyla, Boko Haram örgütünün Kano kentinde düzenlediği saldırıda toplam 19 kişi öldü.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Maiduguri kentinde güvenlik güçleriyle Boko Haram militanları arasında saatlerce süren çatışmalarda 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Bölgede yaşayan bir kişiyse, sivillerin çatışma sırasında seken kurşunların hedefi olduğunu belirtti.

Nijeryalı yetkililer, Kano kentinde düzenlenen saldırıda da 2 polis ile 1 emekli polisin öldürüldüğünü bildirdi.