Nijerya'da çatışma: 70 ölü

MAIDUGURI

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chris Olukolade, Bama bölgesinde 50 isyancının öldürüldüğü operasyonda, 15 asker ve 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olokolade, kaçan isyancıların bölgeye gizlenme ihtimali nedeniyle operasyonların devam ettiğini kaydetti.

Bölgedeki görgü tanıkları, isyancıların, askerlerin eşlerini ve çocuklarını kaçırdığını iddia etti.

Nijerya'nın kuzeyinde güçlü olan Boko Haram örgütünün lideri Ebubekir Shekau, askerlerin ailelerini kaçırma tehdidinde bulunarak, hükümetle asla görüşmeyeceklerini belirtti.

Örgüt, 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da dine dayalı devlet kurulmasını istiyor ve güvenlik güçleri ile kamu kurumlarına yönelik kanlı saldırılarla gündeme geliyor.