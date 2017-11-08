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Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:23
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Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, ülkenin Plateau eyaletinde Riyom köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Tyopev Terna, pazardan dönen köylülerin henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Saldırganların asker üniforması giydiği öne sürüldü.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde geçen ay silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 29 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika ülkesi NijeryaNijeryada Silahlı SaldırıNijeryaPolis Sözcüsü Tyopev Terna
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