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Nijerya'da şiddet olayları: 55 ölü

Kaduna eyaletinde iki grup arasında çıkan çatışmada 55 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da şiddet olayları: 55 ölü

Kaduna eyaletinde iki grup arasında çıkan çatışmada 55 kişi hayatını kaybetti

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:02
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Nijerya'da şiddet olayları: 55 ölü

ABUJA

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında iki grup arasındaki şiddet olaylarında 55 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde iki grubun çatıştığını belirtti.

Abdur-Rahman, çıkan çatışmada 55 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Abdur-Rahman, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Abdur-Rahman, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini de açıkladı.

Kaduna eyaletinde şubat ayında yaşanan şiddet olaylarında 10 kişi ölmüş, yüzlerce ev ve işyeri kül olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
NijeryaŞiddetçatışma
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