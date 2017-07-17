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Nijerya'da petrol kuyusunda yangın

Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletindeki petrol kuyusuna yapılan saldırı sonucu çıkan yangında en az 30 kişi öldü.

Nijerya'da petrol kuyusunda yangın

Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletindeki petrol kuyusuna yapılan saldırı sonucu çıkan yangında en az 30 kişi öldü.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:07
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Nijerya'da petrol kuyusunda yangın

Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletindeki petrol kuyusuna yapılan saldırı sonucu çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Calabar kentindeki petrol kuyusunda çıkan yangında en az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Hafiz Inuwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kuyulara saldıran kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Inuwa, olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Öte yandan "Nijer Deltası İntikamcıları" adlı bir grup, ülkenin petrol bakımından zengin delta bölgesindeki petrol boru hatlarına zaman zaman saldırılar düzenliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NijeryaCross RiverYangınPetrol Kuyusunda Yangın
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