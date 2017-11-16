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Nijerya'da intihar saldırısı: 14 ölü

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da intihar saldırısı: 14 ölü

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:39
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Nijerya'da intihar saldırısı: 14 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya basınındaki haberlerde, Madagali kentindeki intihar saldırısında ağır yaralanan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 29 kişinin tedavisi devam ediyor.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi ancak saldırının ardında bölgede yoğun olarak faaliyet gösteren Boko Haram'ın olduğu iddia ediliyor.

Teröristlerin saldırının ardından çok sayıda evi ateşe verdiği Madagali kenti yakınlarındaki Sabon Gari ve Kafin Hausa sakinleri bölgeyi terk ediyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölmesine neden oldu. Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NijeryaAdamawa
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