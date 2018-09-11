Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91758
ALTIN
248.075
DOLAR
6.4338
STERLİN
8.4254
EURO
7.4879
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

Nijer'e malzeme taşıyan 732 tır Benin'de mahsur kaldı

Nijer Nehri üzerindeki köprünün aşırı yağışlardan hasar görmesi nedeniyle yüzlerce tır Benin'den Nijer'e geçmek için bir haftadır bekliyor.

Nijer'e malzeme taşıyan 732 tır Benin'de mahsur kaldı

Nijer Nehri üzerindeki köprünün aşırı yağışlardan hasar görmesi nedeniyle yüzlerce tır Benin'den Nijer'e geçmek için bir haftadır bekliyor.

11 Eylül 2018 Salı 10:54
0 Okunma
Nijer'e malzeme taşıyan 732 tır Benin'de mahsur kaldı

DAKAR 

Orta Afrika ülkesi Nijer'e malzeme taşıyan 732 tırın köprünün yıkılması nedeniyle Benin'de mahsur kaldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, iki ülkeyi birbirine bağlayan ve Nijer Nehri üzerinde yer alan köprü aşırı yağışlar nedeniyle geçen hafta büyük hasar gördü.

Nehir üzerindeki köprüde aşırı yağışların yol açtığı hasar nedeniyle Nijer'e ticari mal taşıyan 732 tır, bir haftadır Benin'de bekliyor.

Nijer İthalat Tüccarları Sendikası Genel Sekreteri Chaibou Tchombiano basına yaptığı açıklamada, Nijer'e gitmek üzere olan 732 kamyonun köprünün hasar görmesi nedeniyle yollarda mahsur kaldığını söyledi.

Bazı ürünlerde kıtlık tehlikesi

Söz konusu tırların başta gıda, temizlik ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere ülkeye ithal edilen malları taşıdığını belirten Tchombiano, "İleriki günlerde Nijer'de bazı ürünlerin olmaması nedeniyle kıtlık yaşanabilir." diye konuştu.

Yeni bir köprü inşa edilene kadar tırların mümkün olan en kısa zamanda ülkeye ulaşmaları için Beninli yetkililerin kendilerine Nijerya güzergahını kullanılmaları önerisinde bulunduğunu ifade eden Tchombiano, "Bu seçenek için üç ülkenin anlaşması ve Nijerya'dan geçecek tırlara eskort verilmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Nijer, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında

Orta Afrika ülkesi Nijer, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında sayılıyor. Denize kıyısı olan ülkelerle vergi indirimini öngören tercihli ticaret anlaşması bulunan Nijer, tüketim ürünlerinin büyük bir bölümünü ithal ediyor.

Ülkeye ithal edilen malların çoğunluğu yakın olması nedeniyle Kotonu Limanı (Benin) üzerinden tırlarla gerçekleştiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NijerMalzemeBeninMahsurTIRönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuveyt'te geniş çaplı askeri toplantı
Kuveyt'te geniş çaplı askeri toplantı
Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor
Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor
Almanya’da camiye saldırı
Almanya’da camiye saldırı
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
NATO'dan Vostok-2018 açıklaması
NATO'dan Vostok-2018 açıklaması
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma
Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ