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Nijer'deki organ nakli yasağı yüzünden küçük Surac gözüne kavuşamıyor

Nijer'de gönüllü Türk doktorların ücretsiz göz ameliyatı sayesinde bir gözüne kavuşan 4 yaşındaki İbrahim Surac, ülkedeki organ nakli yasağı nedeniyle korneası bozulan diğer gözünden ameliyat olamıyor.

Nijer'deki organ nakli yasağı yüzünden küçük Surac gözüne kavuşamıyor

Nijer'de gönüllü Türk doktorların ücretsiz göz ameliyatı sayesinde bir gözüne kavuşan 4 yaşındaki İbrahim Surac, ülkedeki organ nakli yasağı nedeniyle korneası bozulan diğer gözünden ameliyat olamıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
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Nijer'deki organ nakli yasağı yüzünden küçük Surac gözüne kavuşamıyor

Türk doktorların başarılı katarakt ameliyatı sayesinde bir gözü görmeye başlayan Nijerli İbrahim Surac, geçirdiği travma nedeniyle korneası zarar gören diğer gözüne kavuşmak için önündeki yasal engelin kalkmasını bekliyor.

Gönüllüler Derneği ile Nijer'e giden Türk doktorlar, Afrika Körlükle Mücadele Projesi (AFAP) kapsamında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği "Bir Milyon Katarakt Ameliyatı" projesiyle görmeyen gözlere umut ışığı oluyor.

Katarakt olan gözüne, ultrasonik dalga gücü kullanılarak (FAKO tekniği) yapılan başarılı ameliyat sonrasında görme yetisine kavuşan 4 yaşındaki İbrahim Surac, organ naklinin ülkede dinen uygun görülmemesi ve hukuken yasak olması nedeniyle korneası bozulan diğer gözünden ameliyat olamıyor.

Bir gözüne kavuşmanın sevincini, diğer gözünden ameliyat olamamanın hüznünü bir arada yaşayan Surac, yurt dışından ithal kornea getirildiği takdirde proje kapsamında diğer gözünden de ameliyat olabilecek.

"Yasa çıkarsa Türk doktorları ameliyat için hazır"

Gönüllüler Derneği ile Nijer'e giden göz uzmanı Doktor Turgut Özcan, Surac'ın yasal engele takılan ameliyatına ilişkin süreci AA muhabiriyle paylaştı.

Organ nakli konusunda yasal düzenlemesi olmayan birçok Afrika ülkesinde, diken batması başta olmak üzere kornea hasarı nedeniyle göremeyen binlerce hastanın ameliyat olmayı beklediğini belirten Özcan, "Yasa çıkarsa Türk doktorları hem organ nakli yapmak hem de Afrikalı doktorları eğitmek için hazır bekliyor." dedi.

Özcan, yasal engel aşıldığı takdirde Surac gibi gözlerinde kornea sorunu nedeniyle göremeyen binlerce çocuk ve erişkinin sağlığına kavuşabileceğine dikkati çekerek, "Organ nakli yeni ölen bir kişinin korneası alınarak yapılıyor. Bunun için yasal düzenleme lazım, devletin izni gerekiyor. Bazı ülkelerde kornea nakli için ölen kişinin ailesinden izin almak yetiyor." diye konuştu.

Binlerce kişiyi Türk doktorlar muayene etti

Surac'ın bir gözünü ameliyat eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Genç de 21 Temmuz'dan bu yana ülkenin güneyindeki Tessaoua ve Aguie kentlerinde "Gönüllüler" olarak Aguie Belediye Başkanı Mustafa Barazaki dahil binlerce kişiyi ücretsiz muayene ettiklerini söyledi.

Her doktorun birçok muayene ve tetkikin yanı sıra günde en az 25 katarakt ameliyatı yaptığını söyleyen Genç, "İki gözü görmediği için tek başına hiçbir işini yapamayan, arkadaşları tarafından oyunlara alınmayan, vakti geldiğinde okula gidecek olan İbrahim, tek gözüyle günlük yaşantıya ayak uydurmaya çalışacak." şeklinde konuştu.

Genç, organ nakli konusunda uluslararası düzenlemeleri yasağın bulunduğu Afrika ülkelerine adapte etmek için iki yıl önce "International Transplant Network" adında bir ağ kurduklarını ifade etti.

"Maksat gönüller bir olsun"

Doktor İbrahim Ceylan öncülüğündeki Gönüllüler Derneği, "Maksat gönüller bir olsun" sloganıyla 2005 yılından bu yana Afrika başta dünyanın yoksul birçok yerine yüzlerce doktor ve hemşire ile sahada hizmet veriyor, muayene ve ameliyatlar gerçekleştiriyor.

Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlayan dernek, Türkiye'nin iyilik platformu olarak dünyada milyonlarca kişiye çare olmayı hedefliyor.

Gönüllü Türk doktor ekibi, Nijer programının 11'inci günü sonunda toplamda 828 kadının doğum ve genel cerrahi branşlarındaki ameliyatlarının yanı sıra bin 104 çocuk, 3 bin 520 dahiliye, bin 551 göz, bin 225 diş muayeneleri ile 756 göz ameliyatı, 675 diş çekimi ve 440 ultrasonografi çekimi gerçekleştirmiş oldu.

TİKA ve İKB, Gönüllüler Derneğinin yurt dışındaki birçok projesine finansman ve materyal desteği sağlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nijerli İbrahim SuracNijerOrgan Nakli Yasağı
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