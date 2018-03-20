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Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

20 Mart 2018 Salı 11:15
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Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

PARİS

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransanın Eski CumhurbaşkanıNicolas SarkozyGözaltı
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