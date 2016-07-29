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New York'ta protesto

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini talep eden ve kanlı 15 Temmuz darbe girişimini kınayan Türk vatandaşları, New York'taki ünlü 5. Cadde'de buluştu.

New York'ta protesto

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini talep eden ve kanlı 15 Temmuz darbe girişimini kınayan Türk vatandaşları, New York'taki ünlü 5. Cadde'de buluştu.

29 Temmuz 2016 Cuma 08:37
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New York'ta protesto

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini talep eden ve kanlı 15 Temmuz darbe girişimini kınayan Türk vatandaşları, New York'taki ünlü 5. Cadde'de buluştu.

Türk bayrakları ile İngilizce "Gülen ABD'ye Tehdittir," "Gülen Amerika'yı Siyasi Kalkan Ve Güvenli Liman Olarak Kullanıyor" ve "Gülen Türkiye'de En Çok Aranan Teröristtir" pankartları taşıyan topluluk, Gülen bağlantılı bir kurumun merkezi yakınlarında bir araya geldi.

Protestoyu organize eden New Jersey merkezli Türk-Amerikan Kültür Toplumu Derneğinin Başkan Yardımcısı Yusuf Necati Özer, terörist başı Gülen ve ekibinin kültür merkezleri kisvesi altında "insanları zehirlediğini" söyledi.

"13-14 gündür uyumayıp, demokrasi nöbeti bekleyenlere bir nebze destek olabilmek için bugün bu protestoyu düzenlemek istedik"

Amerika'da pek çok eyalette faaliyet gösteren grubun güçlü olduğunu, ancak darbeye ve FETÖ'ye karşı çıkan Türklerin dimdik ayakta olduğunu ifade eden Özer, "Necip Türk milletinin vatansever evlatları burada, devletinin yanında, seçilmiş cumhurbaşkanının yanında, 13-14 gündür uyumayıp, demokrasi nöbeti bekleyen Türkiye'deki insanlara bir nebze destek olabilmek için bugün bu protestoyu düzenlemek istedi." diye konuştu.

Aynı zamanda Amerikan vatandaşlığı bulunan ve 19 yıldır ABD'de yaşayan Özer, Washington hükümetine Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesi çağrısında bulundu."

"Terörist Fetullah Gülen'in derhal ülkemize iade edilmesini istiyoruz"

Özer, "Amerika tüm dünyada terörizmle mücadele adı altında, dünyanın her yerinde savaşlar açarken, kendi ülkesinde, bizim Devlet-i Aliyemiz içerisinde terörist bir yapılanma kurmuş, insanlara kastetmiş, ülkemizin meclisini bombalamış, halkı helikopterlerle vurmuş böyle bir organizasyonun başındaki terörist Fetullah Gülen'in derhal ülkemize iade edilmesini canı gönülden istiyoruz." dedi.

ABD'nin, iade talebine olumlu cevap vereceği konusunda şüpheleri olduğunu belirten Özer, "Yapmaları gereken budur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.


AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 08:54
Anahtar Kelimeler:
New YorkAmerikaABDFETÖ
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