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New York'ta 5. Türkçe Olimpiyatları

Törene, Türkler ve Amerikalılar yoğun ilgi gösterdi

New York'ta 5. Türkçe Olimpiyatları

Törene, Türkler ve Amerikalılar yoğun ilgi gösterdi

06 Mayıs 2012 Pazar 12:28
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New York'ta 5. Türkçe Olimpiyatları

     New York'ta Türk Kültür Merkezi (Turkish Cultural Center) tarafından 5. Türkçe Olimpiyatları ödül töreni düzenlendi.
     Manhattan Center'da yapılan ödül törenine ABD'de yaşayan Türkler ve Amerikalılar yoğun ilgi gösterdi. Programın başlamasından sonra dahi pek çok Türk, Amerikalı ve diğer yabancılar, salona girebilmek için uzun süre dışarıda bekledi.
     Kuzeydoğu Amerika'daki 6 eyalette bulunan 40 okuldan 1000'e yakın öğrenci arasında yapılan elemeler sonunda, ''Türkçe şarkı, ana dilde şiir, şiir, kompozisyon, İngilizce, İspanyolca, Çince şarkı dalları ve halk dansları'' olmak üzere 8 dalda ilk üçe giren öğrencilere ödülleri verildi.
     New York Türk Kültür Merkezi Başkanı Zafer Akın'ın açılış konuşmasını yaptığı programa ''Türk dostu'' olarak bilinen Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz de katıldı.
     ''Bugün burada onca Amerikalı öğrencinin nasıl Türkçe öğrenip konuştuklarına tanıklık edeceğiz'' diye konuşan Markowitz, ''Türkiye her geçen gün küresel alanda daha etkin rol oynuyor. Ekonomi alanında da Türkiye çok iyi yol alıyor'' dedi ve sözlerini ''Ne mutlu Türküm diyene'' diyerek tamamladı.
     Ödüle layık görünen New York Milletvekili Yvette Clarke da konuşmasında, kendisinin de bir göçmen ailenin çocuğu olduğunu söyledi.
     Programda Paul Eluard'un şiirini besteleyen Zülfü Livaneli'nin ''Ey Özgürlük'' şarkısı 10 farklı dilde söylendi ve büyük alkış aldı. Ayrıca siyahi, İspanyol, Amerikalı ve Türk öğrencilerden oluşan müzik topluluğunun Karadeniz şivesi ile bu yöreye ait şarkıları söylemeleri de büyük beğeni toplandı. Yine pek çok etnik kökenden gelen öğrencilerden oluşan dans topluluğunun Anadolu halk dansları gösterisi de büyük alkış aldı.


     -Ödüller-

Şarkı dalında Khatijah Nunez, ''Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini'' şarkısını söyleyerek birinci olurken, ikinciliği ''Dön Gel Bir Tanem'' adlı türkü ile Dafne Javies, üçüncülüğü de ''Gamsız Hayat'' parçası ile Taylor Dunn kazandı.
     Ana dilde şiir dalında Nalan Yılmaz, ''Kırk Yaşındasın'' şiiri ile birinci, Safiye Taşpınar, ''Canım İstanbul'' ile ikinci, Tuğba Çakır da ''Annem'' şiiri ile üçüncü oldu. 
     Şiir dalında birinciliği Jeldey Reyes, ''Benim Adım Aşk'', ikinciliği Davae Dukes, ''Sen'', üçüncülüğü de Amir Edris ''Bir Bulut Olsam'' şiirleri ile elde etti.
     Kompozisyon dalında birinciliği Nilgün Atay, ikinciliği Zeynep Öztürk ve üçüncülüğü Betül Keskin kazandı.
      Bu yıl ilk kez İngilizce, Çince ve İspanyolca şarkı yarışması da düzenlendi. İngilizce şarkı yarışmasında birinciliği Farah Khoulani, İspanyolca'da Lina Ruth Dulker ve Çince'de ise Danila Berezin kazandı.
     Halk danslarında ise birinciliği Bosna Sedef folk ekibi ile Paterson Charter okulu paylaştı.
     Öğrencilere verilen ödüller dışında programda dört farklı kategoride mesleklerinde başarılı olan kişilere de ödül verildi. 

''Türkiye-ABD Dostluk Ödülü'' New York Milletvekili Yvette Clarke'a, ''Eğitimde Üstün Başarı'' ödülü New York Eyalet Meclis Üyesi Catherine Nolan'a, ''Türkiye Yılı'' ödülü New York Şehir Üniversitesi-CUNY Queens Koleji Başkanı Dr. James Muyskens'e ve ''Sanat ve Kültür'' ödülü de Metropolitan Müzesi'ne verildi.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 04:31
Anahtar Kelimeler:
Türkçe Olimpiyatları
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