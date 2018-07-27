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New York'ta 'valizli' göçmen protestosu

New York'ta göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist eylem yaptı.

New York'ta 'valizli' göçmen protestosu

New York'ta göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist eylem yaptı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:01
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New York'ta 'valizli' göçmen protestosu

New York'ta sınır dışı edilen göçmenlere destek amaçlı ''valizli'' protesto gösterisi düzenlendi.

Göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist, bu kişilerin yanlarına sadece bir valiz almalarına izin verilmesini valizlerle protesto etti.

''Sevdikleriniz ya da yakınlarınız sizden ayrılmak zorunda kaldığında yanlarına alacakları tek valize ne koyardınız?" ifadesiyle duruma tepki gösteren eylemciler, sınır dışı edilecek göçmenlerin yakınlarının onlar için sadece bir valiz hazırlamasına izin verildiğine dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
New YorkGöçmen Protestosu
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