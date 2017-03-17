New York'ta Trump'ı protesto eden gruba polis müdahalesi

ABD'nin New York kentinde, Başkan Donald Trump'ın 6 Müslüman ülke vatandaşlarına 3 ay vize yasağı getiren yeni kararnamesini protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapatarak "sivil itaatsizlik eylemi" yapan kişilerden 25'i gözaltına alındı.

Trump'ın, ilki iptal edilmesine rağmen vize yasağından vazgeçmemesi ve yeni kararnameyi imzalaması ülke genelinde protesto ediliyor.

Kararnameye karşı "direniş haftası" başlatan New York'taki inanç grupları, Washington Meydanı'nda toplandı. Varick Sokağı'ndaki ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu önüne kadar yürüyen eylemciler, "İnanç korkunun üzerindedir." diye bağırıp Trump ve kararname karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşün tamamlandığı yerde trafiği durduran ve sivil itaatsizlik eylemi başlatan gruba müdahale eden New York polisi, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Donald Trump'ın ocak ayında imzaladığı 7 Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağını kapsayan kararname Washington eyaletinden bir federal yargıç tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine Trump, kararnamede yer alan ülkelerden Irak'ı çıkararak metni revize edip yeniden imzalamıştı. Bu kararnameyi de önce Hawaii'de bir federal yargıç ülke genelinde askıya almış, ardından Maryland eyaletinin federal yargıcı ihtiyati tedbir kararı vermişti.

8 göçmen tutuklandı

Öte yandan, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin New York kentinde iki gün süren operasyonlarında, cinsel taciz ve uyuşturucu suçlarından aranan Güney Amerika kökenli 8 göçmen gözaltına alındı. Bu göçmenler daha sonra tutuklandı.