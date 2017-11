NEW YORK'TA KANLI SALDIRI

NEW YORK New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyulduğu, olayda yaralıların olduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Manhattan'da silah sesleri duyulması üzerine harekete geçildiği ve olayda bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. ABD medyasında yer alan haberlerde ise bir sürücünün aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdükten sonra aracından en az 15 kişinin yaralandığı, 8 kişinin öldüğü, edinilen ilk haberler arasında yer almaktadır. Saldırının bir olulda gerçekleştirildiği bildirilmektedir Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Saldırının Manhattan civarında olduğu bilgisi alınmıştır.. ÖNCE VATAN GAZETESİ