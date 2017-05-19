New York'ta kaldırıma çıkan aracın sürücüsü 'adam öldürmekle' suçlandı

New York Polis Teşkilatından (NPYD) yapılan açıklamaya göre, Richard Jojas adlı 26 yaşındaki sürücüye "ikinci derece cinayet, 20 kere cinayete teşebbüs ve 5 kere ağırlaştırılmış araçla adam öldürme suçlaması yöneltildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan Rojas'ın alkol ve uyuşturucu testlerinden geçirildiği, alkollü olmadığı ancak kan örneklerinde uyuşturucu madde izlerine rastlandığı belirtildi.

45. Sokak ile Broadway'in köşesinde meydana gelen olaya şahit olan AA muhabiri aracın hızla kaldırımdaki demirlere çarptıktan sonra sürücünün demirler üzerinde asılı kaldığını, alev alan araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirmişti.

Kazada, kente Michigan'dan turist olarak gelen 18 yaşındaki Alyssa Elsman yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.