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New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi

New York'ta İsrail’in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi

New York'ta İsrail’in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

18 Kasım 2018 Pazar 10:29
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New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi

ABD'nin New York kentinde, İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı terörü kınamak için protesto düzenlendi.

New York'un Brooklyn semtinde "Şehitleri anma - Gazze için acil eylem" adı altında, New York ve çevresinde Filistin dayanışma örgütlerinin koalisyonu "Filistin için NY" (NY4Paleştine) tarafından organize edilen protestoda "Büyük dönüş yürüyüşü" sırasında İsrail baskınları ve hava saldırılarıyla şehit edilenler anıldı.

İsrail karşıtı pankart ve dövizlerin yanısıra bazı Filistinli şehitlerin fotoğraflarının da taşındığı protestoda, 'Filistin'e özgürlük' sloganları atıldı, İsrail’in Filistin halkında uyguladığı baskılar kınandı.

"Katledilen ve onursuz bir şekilde yaşamaya zorlanan Filistin halkının mirasını yüceltmek için toplandık" denilen protestoda, İsrail ordusunun ABD vergileriyle finanse edilmesinin durdurulması ve 'Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımın' cezasız kalmaması çağrısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
New YorkİSRAİL
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