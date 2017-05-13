Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde

New York metrosu 'bakımsızlık' kıskacında

Dünyanın en büyük ve en eski metro ağlarından New York metrosu, altyapı eksikliği, kirlilik, bakımsızlık ve fare sorunuyla boğuşuyor.

New York metrosu 'bakımsızlık' kıskacında

Dünyanın en büyük ve en eski metro ağlarından New York metrosu, altyapı eksikliği, kirlilik, bakımsızlık ve fare sorunuyla boğuşuyor.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:50
42 Okunma
New York metrosu 'bakımsızlık' kıskacında

Dünyanın en büyük ve en eski metro ağlarından New York metrosu, altyapı eksikliği, kirlilik, bakımsızlık ve fare sorunuyla boğuşuyor.

Yaklaşık 390 kilometre uzunluğunda raylı sisteme sahip New York metrosunda hala 80 yıl öncesinin teknolojisi kullanılıyor. "Dünyanın en harika şehri" olarak nitelendirilen New York'ta metroyu kullananlar günlük ulaşımda zorluklar yaşıyor.

Sinyalizasyon sistemi 1930'lu yıllarda analog olarak tasarlanan ve yaklaşık 80 yıldır bilgisayar sistemine geçilemeyen New York metrosunda, rötarlar ve arızalar günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda.

Ayda ortalama 70 bin seferde gecikme yaşanıyor

Hafta içi günlük ortalama 6 milyon, hafta sonu da 6,5 milyon insanı taşıyan New York metrosunda yenileme çalışmaları için yetkilileri en çok zorlayan unsurların başında metronun 24 saat faaliyette olması gösteriliyor.

New York metrosunu işletme yetkisine sahip Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA), altyapı yenileme çalışmaları için farklı hatlarda sıkça kesinti yapıyor.

AA muhabirinin MTA verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012'de New York metrosunda ayda ortalama 28 bin seferde gecikme yaşanırken, bu sayı yüzde 150 artışla geçen yıl 70 bine yükseldi.

"20 dakikalık mesafe 50 dakikaya kadar uzayabiliyor"

Metro seferlerindeki aksamalar ve uzun bekleyişler, New York halkından da tepki topluyor.

New York'ta iki yıldır yaşayan ve finansal analistlik yapan Denzel N. (25), "New York metrosu kesinlikle elverişli değil. Çoğu zaman (gideceğim yere) taksi tutuyorum." dedi.

Metroda daha çok 4, 5 ve 6 hatlarını kullandığını kaydeden Denzel, son zamanlarda bu hatlarda çok gecikme olduğunu ve 20 dakikalık mesafenin 40 veya 50 dakikaya kadar uzadığını vurguladı.

Yılda 40 ton çöp çıkıyor

New York'un metro duraklarında tren raylarının arasında plastik şişe, karton, poşet, pizza kutusu ve sigara izmariti görülebiliyor.

MTA verilerine göre, çöp tenekelerinden yılda ortalama 33 ton atık madde toplanırken, yaklaşık 7 ton çöp ise tren raylarının arasından çıkıyor.

Metro duraklarında bulunan yaklaşık 3 bin 500 çöp tenekesini yenileyen görevliler dışında hiçbir durakta temizlik görevlisinin olmaması dikkat çekiyor.

New York belediyesi verilerine göre, yaklaşık 8,6 milyon insanın yaşadığı New York metropol bölgesinde en az 3 milyon farenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Hat başına ortalama 20 milyar dolar gerek

Buna göre, toplam 25 hatta sahip New York metrosunda hat başına ortalama 15,6 kilometre raylı sistem bulunduğunu kaydeden uzmanlar, tek bir hattın altyapı yenilenmesi için yaklaşık 20 milyar dolar harcama yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2017 17:50
Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Harika şehriNew YorkNew York Metrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYD'nin sınıra çektiği Suriye ve Rus bayrakları silahlı kişilerce korunuyor
PYD'nin sınıra çektiği Suriye ve Rus bayrakları silahlı kişilerce korunuyor
Yıldırım, İngiltere'de eğitim gören öğrencileri kabul etti
Yıldırım, İngiltere'de eğitim gören öğrencileri kabul etti
Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor
Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edildi
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edildi
Başbakan Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Heniyye 'Kassam komutanının katilinin' yakalandığını açıkladı
Heniyye 'Kassam komutanının katilinin' yakalandığını açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ