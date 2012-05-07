Netenyahu erken seçim istiyor

İsrail'de erken seçim havası giderek güçleniyor. İsrail meclisi Knesset sözcüsü Reuven Rivlin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimler Ağustos sonu ya da Eylül başı olabilir ya da en geç Kasım ayının ilk haftası" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu yaz tatilinden sonra seçim düzenlenmesi için kurmaylarını ikna etmiş görünürken, Knesset'ten sızan bilgiler, İşçi Partisi, Likud ve Şas partisinin geçen hafta, erken seçim için 4 Eylül tarihinde anlaştıkları yönünde.

Hükümetlerin ortalama 25 aylık ömrünün olduğu İsrail'de normal seçim tarihi 22 Ekim 2013 idi. Ancak kabine içindeki derin çatlaklar, masada duran İran'a askeri müdahale olasılığı ve Kasım ayında Amerika'da yapılacak seçimler, hükümeti ciddi anlamda erken seçimi düşündürmeye zorladı. Başbakan Netanyahu'nun önceki hafta erken seçimi Knesset'te ilk kez yüksek sesle dillendirmesi, bir anda İsrail'de, İran'a operasyon tartışmalarını bile unutturdu. Geçen hafta babası vefat eden Netanyahu'nun, konuyu gelecek hafta başında meclise taşımasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsrail medyasının güçlü gazetelerinden Haaretz, bugün yayımladığı ankette Başbakan Netanyahu'yu yüzde 48 oyla şimdiden seçimlerin kesin favorisi olarak ilan etti. Öte yandan Maliye Bakanı Yuval Steinitz, "Yeniden gelecek seçimleri kazanarak hükümeti kuracağız. Seçim tarihi bizim için fark etmez" dedi.