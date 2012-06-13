Netanyahu'ya Mavi Marmara eleştirisi

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İsrail Devlet Denetleyicisi Micha Lindenstrauss'un kaleme aldığı, 153 sayfalık raporda, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırmasıyla sonuçlanan karar alma sürecinin hatalı ve yüzeysel tartışmalarla lekelendiği belirtildi.

Raporunda, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönettiği ve denetlediği karar alma sürecince esaslı ve belirgin düzensizlikler bulunduğu"nu belirten Lindenstrauss, "Başbakan'ın karar alma süreci, üst düzeydeki siyasi, askeri ve istihbarat yetkililerinin, Türk flotillasının diğer flotillalardan farklı olduğunun farkında olmalarına karşın, düzgün, eşgüdümlü ve belgelenmiş bir takım çalışması olmadan gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Raporda ayrıca, karar alma sürecinde Netanyahu'nun, "flotillanın zor kullanılarak durdurulmasının, Mavi Marmara gemisinin güvertesindeki çatışmayı başlatmadaki sorumluluğunu içselleştirmediği" ifadesi de yer aldı.