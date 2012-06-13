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Netanyahu'ya Mavi Marmara eleştirisi

İsrail devlet kurumunun Mavi Marmara saldırısına ilişkin raporunda, Başbakan Netanyahu şiddetle eleştirildi.

Netanyahu'ya Mavi Marmara eleştirisi

İsrail devlet kurumunun Mavi Marmara saldırısına ilişkin raporunda, Başbakan Netanyahu şiddetle eleştirildi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:21
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Netanyahu'ya Mavi Marmara eleştirisi

KUDÜS

İsrail Devlet Denetleyicisi Micha Lindenstrauss'un kaleme aldığı, 153 sayfalık raporda, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırmasıyla sonuçlanan karar alma sürecinin hatalı ve yüzeysel tartışmalarla lekelendiği belirtildi.
Raporunda, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönettiği ve denetlediği karar alma sürecince esaslı ve belirgin düzensizlikler bulunduğu"nu belirten Lindenstrauss, "Başbakan'ın karar alma süreci, üst düzeydeki siyasi, askeri ve istihbarat yetkililerinin, Türk flotillasının diğer flotillalardan farklı olduğunun farkında olmalarına karşın, düzgün, eşgüdümlü ve belgelenmiş bir takım çalışması olmadan gerçekleşti" ifadesini kullandı.
Raporda ayrıca, karar alma sürecinde Netanyahu'nun, "flotillanın zor kullanılarak durdurulmasının, Mavi Marmara gemisinin güvertesindeki çatışmayı başlatmadaki sorumluluğunu içselleştirmediği" ifadesi de yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:22
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLKudüsNetanyahuMavi Marmara
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