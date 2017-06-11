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Netanyahu UNRWA'nın feshini istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) feshedilmesi gerektiğini öne sürdü.

Netanyahu UNRWA'nın feshini istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) feshedilmesi gerektiğini öne sürdü.

11 Haziran 2017 Pazar 18:50
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Netanyahu UNRWA'nın feshini istedi

KUDÜS - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) feshedilmesi gerektiğini öne sürdü.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu, "ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e geçen hafta yaptığımı görüşme sırasında, BM’nin UNRWA’nın faaliyetlerini sürdürme konusunu yeniden gözden geçirmenin vakti geldi dedim." ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana mültecilere UNHCR'nin baktığını belirten Netanyahu, "Çoğu yerleşik hayata geçmiş Filistinli mültecilerin ise özel bir mülteci komiserlikleri var." görüşüne yer verdi.

Netanyahu, UNRWA’nın İsrail’e karşı kışkırtıcılık yaptığını ve bu kuruluşun feshedilmesi gerektiğini iddia etti.

"Adil ve kapsamlı bir çözüm bulunana kadar varlığı korunmalıdır"

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Mülteci İşleri Dairesince yapılan yazılı açıklama ile Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterildi.

UNRWA'nın, İsrail işgal hükümetinin 1948’den beri Filistin halkına karşı işlediği suçların ve Nekbe’nin canlı şahidi olduğu belirtilen açıklamada, "Netanyahu, geri dönüş hakkını hedef alıyor." vurgusu yapıldı.

UNRWA’nın, 68 yıldır Filistin halkına hizmet ettiği ve varlığının korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, "UNRWA, Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunana kadar varlığı korunmalıdır. İsrail işgali son bulana, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana ve 194 sayılı BM kanunlarına göre zorla göç ettirilmiş Filistinliler vatanlarına dönene kadar UNRWA devam etmelidir.” ifadelerine yer verildi.

BM’nin 302 sayılı kararı gereği 1949’da kurulan UNRWA, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de yaşayan 5,3 milyon Filistinli mülteciye birçok alanda hizmet sunuyor.

AA

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NetanyahuÖnce Vatan Gazetesi
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