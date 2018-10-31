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Netanyahu'nun Kudüs adayı belediye seçimlerini kaybetti

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanlığı için yarışan adaylardan, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Zeev Alkin ilk turda elendi.

Netanyahu'nun Kudüs adayı belediye seçimlerini kaybetti

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanlığı için yarışan adaylardan, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Zeev Alkin ilk turda elendi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:28
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Netanyahu'nun Kudüs adayı belediye seçimlerini kaybetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kudüs Bakanı Zeev Alkin, İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamadı.

İsrail genelinde dün yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Kudüs Belediye Başkanlığı için yarışan adaylardan, Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Alkin yüzde 19 oyda kalarak seçimi kaybetti.

Alkin'in rakipleri Moshe Lion ile Ofer Berkovitch de başkanlık için gereken yüzde 40 oya ulaşamadı, ancak bu iki isim en çok oy alan iki aday olarak ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

Seçimi ilk turda kaybeden Zeev Alkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasette sadece yarışmayı değil, kaybetmeyi de bilmelisin. İkinci tura kalan Ofer Berkovitch ile Moshe Lion’u tebrik ediyorum. Kudüs Bakanı olarak kazananla iş birliği yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dindar Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partilerini temsilen yerel seçimlerde Kudüs Belediye Başkanlığı için aday olan 47 yaşındaki Moshe Lion, oyların yüzde 33'ünü elde etti.

Hitorerut (Uyanış) adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı olan eski Belediye Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki Berkovitch ise oyların yüzde 28’ini alarak ikinci tura kalmayı başardı.

Seçimlerin ikinci turu 13 Kasım'da yapılacak.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin yeni başkanının belirlenmesinin ardından, şu anki Belediye Başkanı Nir Barakat'ın Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne dönmesi bekleniyor.

Kudüslü Filistinliler İsrail yerel seçimlerini boykot etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin ezici çoğunluğu, ülke genelinde dün yapılan belediye seçimlerini boykot etmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlar sonucunda işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin sadece yüzde 2 ila 5 katılım sağladığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Kudüs'ün doğu ile batı yakalarında yaşayan Yahudiler ile Filistinlilerin toplam nüfusunda yer alan seçmenlerin de sadece yüzde 32'lik bir katılım sağlayarak, ülkedeki diğer kentlere kıyasla en düşük oranla sandık başına gittiği kaydedilmişti.

- "İsrail işgaline onay" anlamına geldiği gerekçesiyle oy vermiyorlar

Doğu Kudüs'te bulunan Filistinlilerin büyük çoğunluğu, kentin 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesinden bu yana yerel seçimlere katılmayı reddediyor.

Ayrıca, İsrail yasalarına göre kentin "daimi sakinleri" vasfına sahip Filistinliler genel seçimlerde oy kullanamıyor. Yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahipler ancak belediye başkanlığına aday olamıyorlar.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ü müstakbel bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak gören Filistinliler, seçimleri "İsrail işgaline onay" anlamına geldiği gerekçesiyle boykot ediyor.

Müslümanların ilk kıblesi konumundaki Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor.

İsrail verilerine göre Filistinliler, doğusuyla batısıyla doğusuyla batısıyla 1 milyon 250 bin nüfusluk Kudüs'ün nüfusunun yüzde 39'unu oluşturuyor.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 435 bin Filistinli yaşıyor. Bu Filistinlilerin bir kısmı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayrım Duvarı'yla Batı Şeria tarafında kalan mahallelerinde ikamet ediyor.

Doğu Kudüs'te 200 binden fazla, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuNetanyahuKudüs
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