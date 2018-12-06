Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92553
ALTIN
214.005
DOLAR
5.3555
STERLİN
6.8388
EURO
6.1012
'Trans yağların kaldırılması yılda 540 bin ölümü engelleyebilir'
'Trans yağların kaldırılması yılda 540...
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi
Kütahya'da 10 bin sikke ele...
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Metrobüs arızası seferleri aksattı

Netanyahu Lübnan sınırında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "tünel" operasyonunun sürdüğü bölgede bir grup yabancı büyükelçiye brifing verdi.

Netanyahu Lübnan sınırında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "tünel" operasyonunun sürdüğü bölgede bir grup yabancı büyükelçiye brifing verdi.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:26
0 Okunma
Netanyahu Lübnan sınırında

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir grup yabancı büyükelçiyle İsrail ordusunun salı günü başlattığı "Kuzey Kalkanı" operasyonuyla gündeme gelen Lübnan sınırını ziyaret etti.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki büyükelçilere Lübnan sınırına yakın bir bölgede operasyona ilişkin bilgi veren Netanyahu, Kuzey Kalkanı'nın henüz başında olduklarını ve operasyon tamamlanınca Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünellerin tamamının imha edileceğini söyledi.

Büyükelçilerden İsrail'in egemenliğini ihlal etmekle suçladığı Hizbullah'ı kınamalarını isteyen Netanyahu, "Tüneller silahını düşmanlarımızın elinden alacağız ve bize saldıran herkese karşı kararlı ve sistematik bir şekilde hareket edeceğiz. Hizbullah ve Hamas bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesindeki habere göre ise Netanyahu büyükelçilere verdiği brifingde ayrıca, Kuzey Kalkanı operasyonunun geçen ay artan gerginliğe rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmamalarının önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusunun basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayımladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonuna ve tünel kazdığı iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuİSRAİL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UCM Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemede sona yaklaştı
UCM Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemede sona yaklaştı
Trump'ın Kudüs kararına beklediği destek gelmedi
Trump'ın Kudüs kararına beklediği destek gelmedi
“Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutan” tasarısı Senatoda
“Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutan” tasarısı Senatoda
Çinli Huawei'nin yöneticisi "İran yaptırımlarını deldiği" gerekçesiyle tutuklandı
Çinli Huawei'nin yöneticisi "İran yaptırımlarını deldiği" gerekçesiyle tutuklandı
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı
ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı
ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı
Fransa'da akaryakıt zamları 2019 yılı için iptal edildi
Fransa'da akaryakıt zamları 2019 yılı için iptal edildi
Özgürlük savaşçısı Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor
Özgürlük savaşçısı Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor
Belçika'da hükümet krizi
Belçika'da hükümet krizi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ