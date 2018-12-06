Netanyahu Lübnan sınırında

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir grup yabancı büyükelçiyle İsrail ordusunun salı günü başlattığı "Kuzey Kalkanı" operasyonuyla gündeme gelen Lübnan sınırını ziyaret etti.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki büyükelçilere Lübnan sınırına yakın bir bölgede operasyona ilişkin bilgi veren Netanyahu, Kuzey Kalkanı'nın henüz başında olduklarını ve operasyon tamamlanınca Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünellerin tamamının imha edileceğini söyledi.

Büyükelçilerden İsrail'in egemenliğini ihlal etmekle suçladığı Hizbullah'ı kınamalarını isteyen Netanyahu, "Tüneller silahını düşmanlarımızın elinden alacağız ve bize saldıran herkese karşı kararlı ve sistematik bir şekilde hareket edeceğiz. Hizbullah ve Hamas bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesindeki habere göre ise Netanyahu büyükelçilere verdiği brifingde ayrıca, Kuzey Kalkanı operasyonunun geçen ay artan gerginliğe rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmamalarının önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusunun basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayımladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonuna ve tünel kazdığı iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.