Netanyahu fıtık ameliyatı oldu

KUDÜS - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçirdiği fıtık ameliyatı sonrasında daha önce geçici olarak devrettiği yetkilerini Savunma Bakanı Moşe Yalon'dan geri aldığı bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ameliyatının gerçekleştirildiği Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi yetkilileri ile Hükümet Sekreteri Avihai Mandelblit arasındaki telefon görüşmesinin ardından Başbakan'ın bütün yetkilerini Savunma Bakanı'ndan geri aldığı belirtildi.

Netanyahu'nun, ameliyatını gerçekleştiren ekibe ve sağlığı ile yakından ilgilenen bütün İsraillilere teşekkür ettiği belirtilen açıklamada Başbakan'ın "Her zaman güvenliğiniz için çalışacağım" ifadelerine yer verildi.