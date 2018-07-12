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Netanyahu: Esed ile sorunumuz yok

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail, Esed'in Suriye'deki varlığına karşı değil. Ancak İsrail, rejim ordusu da dahil olmak üzere kim yaparsa yapsın her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Netanyahu: Esed ile sorunumuz yok

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail, Esed'in Suriye'deki varlığına karşı değil. Ancak İsrail, rejim ordusu da dahil olmak üzere kim yaparsa yapsın her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:59
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Netanyahu: Esed ile sorunumuz yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrılırken gazetecilere Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Suriye'nin iç işlerine müdahil olmak istemediğini, geçmişte de bu yönde herhangi bir girişimlerinin olmadığını dile getiren Netanyahu, İran, Hizbullah ve DEAŞ'ın Suriye'deki varlığından rahatsız olduklarını belirtti.

İsrail ordusunun, dün bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal etmesinin ardından rejime ait 3 askeri hedefin vurulmasına değinen Netanyahu, ülkesinin sınırlarını korumaya devam edeceğini vurguladı.

Netanyahu, Esed rejimi ile herhangi bir sorunlarının olmadığını ve 40 yılı aşkın süredir işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye tarafından tek mermi bile atılmadığına işaret ederek, "İsrail, Esed rejiminin Suriye'deki varlığına karşı değil. Ancak İsrail, rejim ordusu da dahil olmak üzere kim yaparsa yapsın her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Son altı ayda üçüncü defa bir araya gelen iki liderin görüşmesinin ana gündemini Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın Suriye'deki varlığının oluşturduğu dile getiriliyor.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLNetanyahuEsedBeşşar EsedSuriye
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