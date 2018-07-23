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Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği

ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'ı hedef alan açıklamalarına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi.

Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği

ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'ı hedef alan açıklamalarına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39
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Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında, ABD ile İranlı yetkililer arasındaki sözlü atışmaya değindi.

Ülkesinin ABD ile olan siyasi ve askeri ilişkilerinin tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı.

ABD ile İran arasındaki söz düellosuna değinen Netanyahu, İran rejiminin süper güçler tarafından şımartıldığını ileri sürerek, "ABD'nin, bu kabul edilemez denklemi değiştirmesini görmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Washington yönetiminin Tahran'ı hedef alan açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Netanyahu, "İran rejiminin saldırganlığı karşısında dün Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göstermiş olduğu dik duruşu ve yaptığı açıklamaları övmek istiyorum." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetimini hedef alan dünkü açıklamasında, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Pek çok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme, yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et." cümlelerine yer vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLBinyamin Netanyahu
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