Netanyahu'dan Afrikalı göçmenler açıklaması

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile yapılan ülkedeki Afrikalı göçmenlerden 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki Afrikalı göçmenlerden 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin BMMYK ile varılan anlaşmanın iptal edildiğini belirterek, kararın İçişleri Bakanı Aryeh Deri ve sığınma talebinde bulunan Afrikalı göçmenlerin büyük bir kısmının yaşadığı Tel Aviv Güney Bölgesi sorumlusu ile yapılan toplantı sonucu alındığını ifade etti.

İlgili tarafları dinlediğini kaydeden Netanyahu, anlaşmanın olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdikten sonra bu kararı aldığını aktardı.

Netanyahu, sığınma talebinde bulunanlarla ilgili yeni çözümler aranmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Netanyahu: Terör saldırısından daha kötü

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.