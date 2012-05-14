Nepal'de uçak kazası

Polis yetkilisi Naresvor Aryal, kuzey Himalayalar'daki Jomson Havaalanı'na inmeye çalıştığı sırada düşen uçaktan kurtulanlar da olduğunu söyledi.

Aryal, uçakta bulunan 21 kişiden 16'sının Hindistanlı, 2'sinin Batılı olduğunu belirtirken, Laşmi Raj Şarma adlı yetkili ise yaralılardan durumu ağır olan 4 kişinin Pokhara kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, başkent Katmandu'nun 200 kilometre kuzeybatısındaki Jomsom Havaalanı'nda düşen Dornier tipi uçağın Agri Havayolları'na ait olduğunu kaydetti.

Düşen uçağın parçalara ayrıldığı, ancak yanmadığı belirtilirken, uçakta 3 kişilik mürettebatın da bulunduğu bildirildi.