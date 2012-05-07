Nepal’de sellerde 17 kişi öldü

Nepal'in batısında taşan nehrin yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin sel sularına kapılarak kayıp olan 47 kişiyi bulmak için Seti Nehri kıyısını taradığını söyledi.

Kayıplar arasında 3 Ukraynalı turistin de bulunduğu belirlendi.

Başkent Katmandu'nun 200 kilometre kuzey batısında düşen çığın önünü kapadığı Seti Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda ev de yok oldu.



