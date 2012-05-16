Neçirvan Barzani Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay ikinci kez IKBY Başbakanlığına getirilen Neçirvan Barzani'nin, bu görevi tekrar üstlenmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı belirtildi.



Barzani'nin iki gün sürecek ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, ziyaret vesilesiyle ikili ilişkiler ve terörle mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.