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Neçirvan Barzani Türkiye'ye gelecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani bugün Türkiye'ye gelecek.

Neçirvan Barzani Türkiye'ye gelecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani bugün Türkiye'ye gelecek.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:44
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Neçirvan Barzani Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay ikinci kez IKBY Başbakanlığına getirilen Neçirvan Barzani'nin, bu görevi tekrar üstlenmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı belirtildi.

Barzani'nin iki gün sürecek ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, ziyaret vesilesiyle ikili ilişkiler ve terörle mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:44
Anahtar Kelimeler:
Neçirvan Barzani Türkiyeye Gelecek
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