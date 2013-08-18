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Nebil Fehmi'den Türkiye'ye eleştiri

Fehmi, Türkiye'nin hamleleriyle düşmanca tavır sergilediğini ileri sürdü.

Nebil Fehmi'den Türkiye'ye eleştiri

Fehmi, Türkiye'nin hamleleriyle düşmanca tavır sergilediğini ileri sürdü.

18 Ağustos 2013 Pazar 10:30
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Nebil Fehmi'den Türkiye'ye eleştiri

Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, Türkiye'nin ülkesi karşısındaki tutumunun AK Parti'nin ideolojisi ve Arap devrimleri karşısında yalnış hesaplamalarla ilgili olduğu suçlamasında bulunarak, "Türkiye 30 Haziran gösterileri karşısında sadece açıklamalarıyla değil yaptığı uluslararası hamlelerle de düşmanca bir tavır sergiledi" dedi.

Mısır'da darbe karşıtı oturma eylemlerinin güvenlik güçleri tarafından kanlı şekilde sonlandırılması sonucu protestoların ülke geneline yayılmasından sonra devlet televizyonunda konuşan Fehmi, ülkesinde yaşanan olayları ve uluslararası toplumun olaylara bakışını değerlendirdi.

"Uluslararası basının çarpıtarak aktardığı haberler karşısında diplomatların Mısır'daki gerçek resmi yansıtmak için 7 gün 24 saat çalıştığını" aktaran Fehmi, Avrupa Birliği'nin (AB) olaylara tepkisiyle ilgili "AB toplantısı kendilerine kalmıştır. Buradaki oturma eylemleri uluslararası barışa ve güvenliğe tabiiki tehdit oluşturmaz. Buradan bir sivil toplum delegasyonu Brüksel'i ziyarete gidecek. Bazı AB ülkelerinin uzun zamandır demokrasi tecrübeleri var. Bu yüzden, idealist standartları var ancak bunlar kısa zamanda başarılamıyor" diye konuştu.

"Mısır'a dış baskı kabul edilemez"

Ülkesinin kararlarının Mısır'a ait olduğunu ve dış baskının kabul edilemeyeceğini aktaran Fehmi, "Katar'dan gelen açıklamalar karşısında üzüntü duydum. Bunlar, konuyu uluslararası bağlamda politize ediyor ve tek tarafı destekliyor. Katar, bir Arap ülkesi umarız ki Mısır'la ilgili açıklamalarını, duruşunu gözden geçirir" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın ABD konusunda durduğu noktadan geri çekilmeyeceğini belirten dışişleri bakanı, şunları söyledi:

"30 Haziran gösterilerinden beri ABD'nin tavrı kafa karıştırıcı. Birleşik Devletler, Mursi'nin performansının tatmin edici olmadığını gayet iyi biliyordu. ABD, Arap dünyasının kamuoyunu gözardı etmeye alışkın. Mısır'la ABD ilişkilerinde şu an şüphesiz ki gerginlik var, bunu düzeltmek iki ülkenin de yararınadır"

Fehmi, Afrika Birliği'nin Mısır'ın üyeliğini askıya almakta acele ettiğini buna rağmen ülkesinin Afrika Birliği delegasyonunu kabul etmekten imtina etmediğini vurguladı.

İlk yurtdışı seyahatini Sudan ve Güney Sudan'a yapacağını belirten Nebil Fehmi, çıkmayı planladığı Arap ülkeleri turundan vazgeçtiğini açıkladı.

"Uluslararası toplum Mısır konusunda sorumluluğunu yerine getirmedi"

Dışişleri Bakanı Fehmi, şunları kaydetti:  

"Önceliklerimiz birincisi Mısır'ı savunmak, ikincisi Nil Havzası konusunda yürüteceğimiz çalışmalar, üçüncüsü dış politikanın yeniden yapılandırılması. Başbakan Biblavi'nin de söylediği gibi oturma eylemlerini sonlandırmak zor bir karardı. Uluslararası toplum Mısır konusunda sorumluluğunu yerine getirmedi. Türkiye 30 Haziran gösterileri karşısında sadece açıklamalarıyla değil uluslararası hamlelerle düşmanca bir tavır sergiledi. Türkiye'nin Mısır karşısındaki tutumu AK Parti'nin ideolojisi ve Arap devrimlerinde yaptığı yalnış hesaplamalarla ilgilidir. Mısır'daki durumun istisnai olduğunu anlayabiliyorum ancak çifte standart ve dış müdahele kabul edilemez. Mısır'da istikrar olmazsa, Filistinliler haklarını elde edemez. Mısır'ın sahneden çekilmesiyle İsrail-Filistin barış görüşmeleri girdiği yoldan çıkar. Filistin davası Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın önceliğinde olacaktır. Arap dünyasını aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bölmeye çalışan yoğun bir çabaya şahit oluyoruz."

Fehmi, İran'la yeniden yakın ilişkiler kurmak istediğini aktararak, "Şimdi burada ve orada yeni hükümetler var, bu tabiki Mısır'la olan eski dosyaların gözardı edilmesi demek değildir. Mursi zamanında gerçekten bir yakınlaşma yoktu, sadece ziyaretler ve bir takım açıklamalar oldu" ifadelerini kullandı.


AA

Son Güncelleme: 18.08.2013 10:32
Anahtar Kelimeler:
Mısır Dışişleri BakanıNebil FehmiTürkiyeye Eleştiri
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