Nebahat Albayrak siyasete veda ediyor

LAHEY - Hollanda;da geçen Mart ayında ana muhalefetteki İşçi Partisi;nin (PvdA) liderliğine aday olan ancak kazanamayan Türk kökenli milletvekili Nebahat Albayrak, siyaseti bırakma kararı aldı.

Albayrak, "başka şeyler yapmanın zamanın geldi" diyerek, 12 Eylül 2012'de yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Siyaseti bıraktıktan sonra ne yapacağına yönelik bir açıklamada bulunmayan Albayrak, partisinin sürdüreceği seçim kampanyasına destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

1998'den bu yana Hollanda;da milletvekili seçilen Albayrak, 2006-2010 döneminde iktidarda bulunan 4. Balkenende hükümetinde Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak görev yapmıştı.

PvdA;da ağırlığı olan ve iki dönemdir milletvekili aday listesinin ikinci sırasında yer bulan Albayrak, son seçimde 129 bin tercihli oy alarak bir başarıya imza atmıştı.

Evli ve bir çocuk sahibi Albayrak, halen Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürüyor.