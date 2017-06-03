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Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Nazım Hikmet için Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında tören düzenlendi.

Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Nazım Hikmet için Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında tören düzenlendi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 13:47
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Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 54'üncü yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Moskova'daki Novodeviçye Mezarlığı'ndaki törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile Moskova'da yaşayan çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

Törene Türkiye'den gelenler arasında sanatçılar Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Ahmet Mümtaz Taylan, Sunay Akın ile gazeteci Nebil Özgentürk gibi isimler yer aldı.

Konuşmalarla başlayan tören, Nazım Hikmet'in mezarı başında beyaz güvercin uçurulmasıyla sona erdi. Törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına karanfil bıraktı.

Moskova'daki Nazım Hikmet'i anma etkinlikleri çeşitli programlarla devam edecek.

AA

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