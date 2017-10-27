Nazarbayev yeni Kazak alfabesini onayladı

ASTANA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan kararnamede, alfabe değişimi için komisyon kurulacağı belirtilerek, Latin alfabesine geçişin 2025 yılına kadar kademeli olarak sağlanacağı kaydedildi.

Kazakistan'da 2018'den itibaren ders kitaplarının 32 harften oluşan yeni Kazak alfabesiyle basılması ve 2025'e kadar tüm kitap, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesiyle yayınlanması planlanıyor.