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Nazarbayev Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Nazarbayev Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:07
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Nazarbayev Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki açıklamada, Nazarbayev’in Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, ayrıca Türk iş adamlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Nazarbayev’in Kazakistan ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na katılmasının planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanNazarbayevNursultan Nazarbayev
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