Nazarbayev: Harici güçler aramızdaki birlik noksanlığından faydalanıyor

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) G20'ye benzer bir platform oluşturabileceğini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da İİT 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in başkanlığında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirvenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Nazarbayev yaptı.

Nazarbayev, Müslüman aleminin son dönemde aşırıcılık ve terör örgütleri gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, terör saldırılarının İslam dünyasına karşı olumsuz fikirleri tetiklediğini ifade etti.

Özellikle Batı ülkelerinde Müslümanlara karşı kötü düşüncelerin arttığına dikkati çeken Nazarbayev, "Myanmar’da yaşanan gerilimi biliyorsunuz. BM platformunda bizlerin açık diyaloğu devam ettirmesi lazım ki bu şiddeti durdurabilelim." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev, İslam dünyasında birlik olamadığına işaret ederek, "Bu yüzden bir takım kayıplar yaşıyoruz. Harici güçler, bizim aramızdaki birlik noksanlığından faydalanıyor. Bunu da ortadan kaldırmamız gerek." diye konuştu.

Özel konsey önerisi

Nazarbayev, ayrıca İİT kapsamında modern kalkınma meselelerini ele almak için özel bir konsey ve bilim ve inovasyon için de fon kurulması gerektiğini vurguladı.

İslam'ın 21. yüzyılda hızla yayıldığını dile getiren Nazarbayev, "Peygamberimiz hadisinde 'insan beşikten mezara ilim ve irfanı takip etmelidir' demiştir. Nitekim İslam medeniyetine hizmet etmek istiyorsak yeni fikirler peşinde koşmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Nazarbayev, Müslüman ülkelerdeki bilimsel faaliyetlerinin oldukça yetersiz olduğuna dikkati çekerek, 1,5 milyarlık İslam aleminde, her 1 milyon kişi içinden ancak 615 araştırmacı çıktığını bunun da küresel rakamların çok altında olduğunu söyledi.

Bu durumu değiştirmek için İslam dünyasında adım atılması gerektiğine işaret eden Nazarbayev, Kazakistan’ın bu konuda yeni uygulamalar başlattığını söyledi.

İslam dünyasına G20 modeli

Bilimsel ve teknolojik konuları ele almak için teşkilat kapsamında ortak resmi olmayan bir çalışma kurulu oluşturulabileceğini belirten Nazarbayev, "İİT'nin önde gelen 15 üyesi G20’ye benzer bir platform kurabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, İİT’nin Batı ülkeleriyle de iş birliği yapması gerektiğinin altını çizerek, “Somut sonuçları almak istiyorsak, İslam dünyasındaki ilerlemelerle bu da el ele gitmeli. İslam alemiyle Batı arasında açık diyalog lazım." dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Nazarbayev, tüm bu temennilerinin ancak barış ve istikrar ortamında gerçekleşebileceğini kaydetti.

Onlarca ülkeden 80'e yakın heyetin katıldığı zirve, 21. Yüzyılda Toplum Hayatına Bilimin Artan Etkisi, Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji, Küresel Ekonomide İnovasyon ve Rekabet Gücü, Bilim ve Teknoloji alanında İş birliğini Geliştirme başlıklı oturumlardan oluşuyor.

Astana Deklarasyonu'nun kabul edileceği zirve yarın sona erecek.