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NATO'da "Afganistan" toplantısı

Chicago'daki NATO zirvesinde ''Afganistan'' konulu geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

NATO'da "Afganistan" toplantısı

Chicago'daki NATO zirvesinde ''Afganistan'' konulu geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

22 Mayıs 2012 Salı 08:40
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NATO'da

     Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıda, NATO'nun Afganistan'daki misyonunun geleceği ile bu ülkeye 2014 sonrası verilecek destek masaya yatırıldı.
Gül başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da yer aldı.

Sonuç bildirgesi yayımlandı
     Zirveyle ilgili yayımlanan sonuç bildirisinde, ''bugün istikrarlı ve güvenli bir Afganistan için uzanan yolda yeni önemli adımlar attık'' ifadesi kullanılarak, son Lizbon zirvesinde kararlaştırıldığı üzere, ülkedeki tüm güvenlik sorumluluğunun ISAF'tan Afgan ulusal güvenlik güçlerine devrinin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması sürecinin rayında ilerlediği kaydedildi.
     Bildiride, güvenlik sorumluluğunun Afgan güvenlik güçlerine devri süreci için ''geri döndürülemez'' nitelemesi yapıldı.
     2013 yılı ortasına kadar, Lizbon'da açıklanan yol haritasında önemli bir aşamaya ulaşılarak, Afgan güvenlik güçlerinin, ülke genelindeki güvenliğin kontrolünü üstleneceği kaydedilen bildiride, ISAF'ın da muharip odaklı misyondan, giderek artan şekilde, Afgan yetkililere eğitim, danışmanlık ve yardım desteği sağlanmasını içeren misyona geçiş yapacağı belirtildi.
     Bildiride, ''31 Aralık 2014'e kadar ISAF misyonunu tamamlamak için güçlerimizi kademeli ve sorumlu biçimde azaltıyoruz. 2014 yılı sonuna kadar, Afgan makamlar tüm güvenlik sorumluluğuna sahip olduğunda, NATO öncülüğündeki misyon sona erecek'' denildi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
NATO
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