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NATO Zirvesi başladı

Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

NATO Zirvesi başladı

Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 08:43
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NATO Zirvesi başladı

     NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ABD'nin Chicago kentinde NATO'nun en yüksek karar organı Kuzey Atlantik Konseyi'nin açılış oturumuyla başladı.
     McCormick Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da yer alıyor.
     Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve ABD Başkanı Barack Obama, zirveye katılan, aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı ve her biriyle tek tek resmi fotoğraf çektirdi.
      Daha sonra sırasıyla, NATO Genel Sekreteri Rasmussen ve ev sahibi ülke sıfatıyla ABD Başkanı Obama açılış konuşmalarını yaptı ve toplantıya geçildi.

Zirvenin gündemi
     ABD'de üçüncü, başkent Washington dışındaki bir kentte ise ilk kez düzenlenen NATO zirvesinde, 28 NATO üyesi ülkenin yanı sıra Afganistan konusundaki oturumla birlikte 60 kadar ülke ve kuruluş da temsil edilecek. Bu haliyle zirve, şidiye kadarki en geniş katılımlı NATO zirvesi olarak tarihe geçecek.
     Zirvede ele alınacak ana konuları, ''akıllı savunma kavramı, balistik füze savunma sisteminin ara yeteneğinin ilanı, Afganistan, ortaklıklar ve İttifak'ın caydırıcılık ve savunma yapısının gözden geçirilmesi'' oluşturacak.

Obama ve Rasmussen'in mesajları
     NATO'nun en yüksek karar organı Kuzey Atlantik Konseyi'nin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan Afganistan konusuna değinerek, zirvede Afganistan'la gelecekteki ilişkilerine dair yol çizeceklerini, bu ülkenin güvenlik sorumluluğunun Afganlılara devredilmesi sürecinin 2014'e kadar tamamlanması taahhüdünü ortaya koyacaklarını belirtti.
     Afgan halkıyla uzun vadeli ortaklığa yönelik bağlılıklarının 2014 yılının ötesine de uzanacağını net biçimde dile getireceklerini ifade eden Rasmussen, ''Böylece Afganistan, bize, evimizde saldırabilecek teröristlere barınak sağlayamayacak ve Afganlılar, istikrarlı bir bölgede, daha iyi bir geleceğe bakabilecek'' diye konuştu.
     ABD Başkanı Barack Obama da ekonomik açıdan bu zorlu dönemde birlikte çalışabileceklerini ve kaynaklarını harekete geçirebileceklerini belirterek, bugün onaylayacakları girişimlerin, her bir ülkeye, tek başına başaramayacakları şeyleri başarma imkanı vereceğini söyledi.
     Zirvede, Afganistan'da geçiş sürecinin bir sonraki aşamasını, hem müttefikler olarak kendi aralarında hem de Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve uluslararası ortaklarıyla konuşacaklarını ifade eden Obama, ''Bu misyonu tamamlamaya yönelik kararlılığımızda birliktelik sergileyeceğiz'' ifadesini kullandı.

Gül Merkel'le görüştü
NATO zirvesi için ABD'nin Chicago'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirvenin açılışı öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Blackstone Renaissance Oteli'nde düzenlenen yemeğe Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu da katıldı.
Görüşmede kısa süre görüntü alınmasına izin verildi, açıklama yapılmadı.

Ban'dan Türkiye'ye teşekkür
     Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin Şikago şehrindeki NATO Zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştü.
     BM Sözcülüğünden verilen bilgiye göre Genel Sekreter Ban'ın, Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmede, Suriye, Kıbrıs, Afganistan ve Somali konuları ele alındı.
     Suriye konusunda Genel Sekreter Ban'ın Cumhurbaşkanı Gül'e, Türk hükümetinin ve halkının Suriyeli sığınmacılara gösterdiği cömert destek nedeniyle teşekkür ettiği bildirildi.
     Kıbrıs konusunda ise Genel Sekreter Ban'ın Cumhurbaşkanı Gül'e, Kıbrıs müzakerelerinde son aylarda ilerleme kaydedilememesinden duyduğu endişeyi ifade ettiği belirtildi.

Gül-Hollande görüşmesi
      Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin Şikago şehrindeki NATO Zirvesi sırasında, Fransa'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştü.
     Gül ve Hollande, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerinde samimi bir dönem başlatmak istedikleri yönünde birbirlerine sıcak mesajlar verdi. Gül, görüşmede öncelikle Hollande'ı Fransa Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.
     Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin köklü yapısına dikkati çeken Gül, ilişkilerde yeni bir beyaz sayfa açmak istediklerini belirtti.
     Hollande de geçmişteki yanlış anlamalarla vakit kaybetmemeleri gerektiği mesajını vererek, Türk-Fransız ilişkilerini eski seviyeye getirmeyi kendisinin de arzuladığını söyledi.
     Hollande görüşmede, Türkiye konusunu hiçbir zaman iç siyaset malzemesi yapmayı düşünmediğini de söyledi.

Gül NATO zirvesinin aile fotoğrafında
     Cumhurbaşkanı Gül, zirve kapsamında müttefik ülke devlet ve hükümet başkanları onuruna resmi çalışma akşam yemeğine katıldı.
     Soldier Field stadyumunda basına kapalı düzenlenen ve serbest tartışma formatında geçen yemekte, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve ABD Başkanı Barack Obama'nın açılış konuşmalarının ardından, müttefik ülke devlet ve hükümet başkanları arasında görüş alışverişinde bulunuldu.
     Öte yandan Gül, yemeğin öncesinde, McCormick Kongre Merkezi'nde, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 00:44
Anahtar Kelimeler:
NATO
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