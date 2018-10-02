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NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları 3-4 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları 3-4 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

02 Ekim 2018 Salı 14:05
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NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

BRÜKSEL

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma bakanlarının temmuz ayında gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde alınan kararlarda nasıl ilerleme kaydedileceğini ele alacaklarını söyledi.

Ana gündem maddelerinden birinin "yük paylaşımı" olacağını aktaran Stoltenberg, bu konunun sadece savunma harcamalarına indirgenemeyeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Ancak, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin savunmaya harcanması konusunda yeni bir aciliyet duygusunun oluştuğu konusunda müttefikler hemfikir." dedi.

Stoltenberg, özellikle geçen sene Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın toplamda savunma bütçelerini yüzde 5.2 artırdığını anımsatarak, tüm üyelerin sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu konuda ilerleme kaydetmeye devam etmesini beklediğini ifade etti.

Nükleer Planlama Grubu toplanacak

Savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü de ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, bu çerçevede Nükleer Planlama Grubu'nun toplanacağını duyurdu.

Stoltenberg, konvansiyonel, hibrit ve siber tehditlere karşı NATO'nun adaptasyon sürecinin de ayrı bir oturumda görüşüleceğini kaydetti.

Rusya'nın uluslararası taahhütlerini yerine getirmediğine ve ittifakın bundan duyduğu rahatsızlığa işaret eden Stoltenberg, Moskova yönetiminin faaliyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) tehlikeye attığını belirtti.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki istikrarsızlık gündemde

Genel Sekreter Stoltenberg, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki istikrarsızlık konularını da ele alacaklarını açıkladı. Bu çerçevede Ürdün ve Tunus'a yönelik yardım paketlerinin uygulandığını anımsatan Stoltenberg, Irak'ta başlatılacak yeni eğitim misyonuna yönelik hazırlıkların başarılı bir şekilde sürdüğü bilgisini paylaştı.

Trident Juncture tatbikatı

Savunma bakanlarının NATO komuta yapısının uyarlanması konusunda kaydedilen ilerleme hakkında bilgilendirileceklerini belirten Stoltenberg, bu çerçevede Norveç'te düzenlecek Trident Juncture tatbikatının gündeme geleceğini belirtti.

NATO'nun "doğru güçleri, doğru zamanda, doğru yere" nakletme kapasitesinin bu tatbikatla denetime tabi tutulacağını ifade eden Stoltenberg, Trident Juncture'ın ittifakın son yıllardaki en büyük tatbikatlardan biri olacağını duyurdu.

Stoltenberg, sadece "savunma amaçlı" olan tatbikata 31 ülkeden yaklaşık 45 bin katılımcı ve 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracın katılacağını kaydetti.

NATO ortaklarıyla ilişkiler

Savunma Bakanları Toplantısının aynı zamanda NATO'nun ortaklarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen Stoltenberg, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle de bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

Stoltenberg, aynı zamanda NATO-Gürcistan Komisyonu'nun da toplanacağını ifade etti.

Makedonya'nın Yunanistan'la arasındaki isim sorununu çözmek için düzenlenen istişare referandumuna da değinen Stoltenberg, "NATO 30'uncu üyesine 'hoşgeldin' demeye hazır. Ancak bunun mümkün olması için isim anlaşmasının uygulanması gerekiyor. Makedonya'nın NATO üyesi olması için başka bir yol bulunmuyor." vurgusunu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATO Savunma BakanlarıBrüksel
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