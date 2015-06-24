'NATO Rusya'yla silah yarışı içine sürüklenmeyecek'

BRÜKSEL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yla silah yarışına girmeyeceğini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, örgütün üyelerini korumak için Rusya'ylasilah yarışı içine girmeden savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirtti.

"NATO yatırımlarını artırmak için daha çok şey yapmalı. NATO Rusya'yla silah yarışına sürüklenmeyecek ancak üyelerinin güvenliğini sağlamalı" diyen Stoltenberg, NATO'nun komşularının olduğu bölgelerin istikrarını korumak için müttefikleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de NATO Acil Müdahale Gücü'nün kapasitesini artırmak üzere bir araya geldi.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da Rus ordusunun nükleer envanterine bu yıl 40 yeni kıtalar arası ve balistik füzenin katılacağını açıklamasının ardından, Rusya'yı savaş tehdidi oluşturmakla suçlamıştı.

Putin de NATO'nun Rusya sınırına yakın yerlerde askeri varlığını artırarak bölgedeki stratejik güç dengelerini değiştirmeye yönelik eylemlerde bulunduğunu ileri sürmüştü.