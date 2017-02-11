NATO'nun Afganistan'da sivilleri vurduğu iddiası

NATO kuvvetlerinin, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde düzenlediği hava saldırısında sivilleri vurduğu ileri sürüldü.
Sangin İlçe Halk Şura Başkanı Haji Mira Can, dün gece saatlerinde NATO uçaklarının, ilçeyi bombaladığını iddia etti.
Can, saldırıda 20 sivilin öldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını öne sürdü.
Helmand Valisi Hayatullah Hayat ise bölgede Taliban'a karşı operasyonların başladığını doğrularken bombalanan evlerin Taliban'a ait olduğunu kaydetti.
Hayat, saldırıda 50'dan faza militanın öldüğünü, sivillerin ölüp ölmediğinin araştırıldığını duyurdu.
Yerel yetkililer, Taliban militanlarının, saldırının yapıldığı bölgedeki sivillerin evlerine sığındığını ifade etti.
NATO'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
AA