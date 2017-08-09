Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108874
ALTIN
144.690
DOLAR
3.5409
STERLİN
4.5939
EURO
4.1528
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
"Ben CHP için yürümedim"
"Ben CHP için yürümedim"
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor

NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı

NATO, Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açan, Konya'daki NATO üssünün Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi için arabuluculuk yaptı.

NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı

NATO, Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açan, Konya'daki NATO üssünün Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi için arabuluculuk yaptı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:13
6 Okunma
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı

NATOTürkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açan, Konya'daki NATO üssünün Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi için arabuluculuk yaptı.

Bir üst düzey NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Alman milletvekillerinin Konya hava üssünü NATO çerçevesinde ziyaret etmesini kolaylaştırmak için Türk ve Alman yetkililerle çalışıyor." dedi.

Yetkili, Gottemoeller'in girişimlerinin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşmelerle başlayan sürecin devamı olduğunu ifade etti.

"Konya üssü NATO için hayati öneme sahip"

Türk ve Alman yetkililerin 8 Eylül'de bir ziyaret gerçekleşebileceği konusunda anlaşmaya vardığını, konuya ilişkin gelecekte atılacak adımlar üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydeden yetkili, Konya üssünün Türkiye'ye destek ve NATO'nun DEAŞ ile mücadele operasyonlarında "hayati öneme sahip" olduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşNATOKonya üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı
Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı
Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı
Kenya'da oy sayımı bitmeden tartışmalar başladı
Kenya'da oy sayımı bitmeden tartışmalar başladı
İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı
DEAŞ Irak'ın bankalardaki 835 milyon dolarını çaldı
DEAŞ Irak'ın bankalardaki 835 milyon dolarını çaldı
IKBY'de 'bağımsızlık referandumuna hayır' kampanyası
IKBY'de 'bağımsızlık referandumuna hayır' kampanyası
'Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim'
'Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ