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NATO Karzai’den imza bekliyor

Afganistan’daki görevini 2014 sonrasında farklı bir formatta sürdürmeyi amaçlayan NATO, ülkede kalabilmek için Afganistan Devlet Başkanı Karzai’den imza bekliyor

NATO Karzai’den imza bekliyor

Afganistan’daki görevini 2014 sonrasında farklı bir formatta sürdürmeyi amaçlayan NATO, ülkede kalabilmek için Afganistan Devlet Başkanı Karzai’den imza bekliyor

03 Aralık 2013 Salı 14:38
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NATO Karzai’den imza bekliyor

BRÜKSEL - Afganistan’daki görevini 2014 sonrasında “danışma, eğitim ve destek” formatında sürdürmeyi planlayan NATO, ülkede kalabilmek için Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin ABD ile ikili güvenlik anlaşmasına (BSA) imza atmasını bekliyor.

Afganistan ile ABD arasında BSA'ya imza atılmaması, NATO’nun bu ülkede kalmasının yasal zeminini oluşturacak olan “güçlerin durumu anlaşmasının” (SOFA) imzalanamaması sonucunu doğuruyor.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de dün Norveç Başbakanı Erna Solberg’le yaptığı görüşmenin ardından, BSA imzalanmadan NATO güçlerinin Afganistan’da konuşlandırılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu konuda açık konuşmam gerekirse, 2014 sonrası Afganistan’daki varlığımız için uygun bir yasal çerçevenin olması olmazsa olmaz bir şart” demişti.

NATO’nun askeri ve sivil kanadı planlama yapmak için zamana ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle de anlaşmanın mümkün olan en kısa zamanda imzalanması gerektiği mesajını sıklıkla dile getirmeye başlarken, BSA’nın imzalanmasını “zincirin ilk halkası” olarak gören ABD, aralık sonuna kadar imza atılmasının gerekli olduğunun altını ısrarla çiziyor.

Afganistan’da alınacak rol ve anlaşmayla ilgili gelişmeler, Brüksel’de toplanacak olan NATO dışişleri bakanlarının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Davutoğlu gecikmeli katılıyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, programındaki değişiklik nedeniyle toplantının ilk gün çalışmalarına katılmayacağı bildirildi.

Bu akşam saatlerinde Brüksel’de olması beklenen Davutoğlu’nun, toplantının yarınki oturumlarına katılması öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 03.12.2013 14:42
Anahtar Kelimeler:
NATO
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