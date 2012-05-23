NATO deklarasyonuna Türkiye ayarı

NATO devlet ve hükümet başkanlarının dün sona eren Chicago zirvesinde, Türkiye'nin öncelikleri kararlara yansıdı. Zirve deklarasyonunda, Türkiye'nin talebiyle Suriye'ye ayrı paragraf açıldı.

ABD'nin Chicago kentinde dün sona eren NATO zirvesiinde, Türkiye'nin bastırmasıyla Suriye'ye ayrı bir paragraf ayrıldı. Türkiye, ayrıca genişleme, Bosna-Hersek ve Makedonya'nın İttifak'a üyeliği konularında bastırdı.

NATO liderlerinin Suriye'ye ilişkin kararında, "Suriye krizindeki gelişmeleri artan endişeyle takip ediyoruz ve krize barışçıl çözüm bulunması için 8 maddelik Annan planının bütünüyle uygulanması dahil BM ve Arap Birliği'nin çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz" denildi.

Metnin müzakereleri sırasında bazı üyeler, Suriye'nin ayrı bir paragrafta ele alınmasına, NATO'nun bu ülkeye müdahale planladığı şeklinde algılanabileceğini belirterek, karşı çıktı.

GENİŞLEMEYE VURGU

Türkiye ise İttifak'ın, yanı başında yaşanan bir krizle ilgili yaklaşımını güçlü bir dille ifade etmesi gerektiğini vurgulayarak, çekimser ülkeleri ikna etti. Türkiye'nin NATO içinde ısrarla vurguladığı İttifak'ın açık kapı politikasını sürdürmesinin önemi, zirve kararlarında karşılık buldu.

Zirve deklarasyonunda NATO'nun kapısını, değerlerini paylaşan tüm Avrupa demokrasilerine açık tutacağı belirtilerek, genişleme perspektifinin Avrupa'da istikrarı güçlendirdiği kaydedildi.

MAKEDONYA'YLA İSİM KRİZİ

Belgede Makedonya'nın üyeliğine yaklaşım bir önceki Lizbon zirvesine göre güçlendirilerek bu ülkenin Yunanistan'la yaşadığı isim anlaşmazlığına çözüm bulunur bulunmaz üye olacağı bildirildi ve bu hedef doğrultusunda çabaların yoğunlaştırılması istendi.

Deklarasyonda, "(İsim anlaşmazlığına) bulunacak bir erken çözüm ve ardından gelecek üyelik, bölgede güvenlik ve istikrara katkı yapacaktır. Müzakerelerin daha fazla geciktirilmeden devam ettirilmesini teşvik eder ve en kısa sürede tamamlanmasını bekleriz" denildi.

BOSNA HERSEK'İN ÜYELİĞİ

Türkiye'nin ısrarıyla zirve deklarasyonunda Bosna Hersek'in NATO üyelik süreci konusunda da oldukça teşvik edici bir dil kullanıldı. NATO'nun üyelik eylem planına dahil olmak isteyen, fakat geçmiş yıllarda yaşadığı siyasi kriz nedeniyle bunun ön şartını henüz yerine getiremeyen Bosna Hersek'in son aylarda kaydettiği ilerlemeler NATO zirvesinden övgü aldı.

Kararlarda, Bosna Hersek'te üzerinde siyasi mutabakat sağlanan askeri tesislerin merkezi hükümetin kaydı altına alınması konusunda atılan ilk adımların ümit verici olduğu belirtilerek, bu süreçte uygulamaya geçilmesiyle ülkenin NATO üyelik eylem planına dahlinin gerçekleşeceği bildirildi.

NATO dışişleri bakanları 2 yıl önce Bosna Hersek'i, askeri bölge ve tesisleri merkezi hükümetin kaydı altına alması şartıyla Üyelik Eylem Planı'na dahil etme kararı almışı. Bosna Hersek'i oluşturan üç toplumdan Sırplar, kendi bölgelerindeki askeri birimlerin merkezi hükümetin envanterine alınmasına uzun süre karşı çıkarak ülkenin NATO üyelik yolunu tıkamıştı.

Ülkede Mart ayında sağlanan siyasi mutabakatla bu tıkanıklık aşılırken, Üyelik Eylem Planı'na katılımın Bosna Hersek'in atacağı adımlara bağlı olarak NATO dışişleri bakanları ya da büyükelçileri tarafından bu yıl içinde onaylanması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ KABUL GÖRDÜ

NATO-AB işbirliğinde uzlaşılmış çerçeveye uygun şekilde AB'nin Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekleyen Ankara'nın bakışı, zirve deklarasyonuna yansıdı.

Zirve kararlarının NATO-AB işbirliği paragrafında, "NATO, AB üyesi olmayan müttefiklerin süren endişelerini ve ortak güvenlik tehditlerine çözüm bulunmasında AB kapasitesinin güçlendirilmesine kayda değer katkılarını kabul eder. NATO ve AB arasında stratejik ortaklık için AB üyesi olmayan müttefiklerin bu çabalara tamamen dahil olmaları elzemdir" denildi.

Türkiye, AB üyesi olmayan bir diğer Avrupalı NATO müttefiki Norveç örneğinde olduğu gibi, uzlaşılmış çerçeveye uygun şekilde AB'ye bağlı Avrupa Savunma Ajansı'na ortak üye kabul edilmeyi bekliyor. Ankara ayrıca katkı verdiği AB operasyonlarının karar alma sürecinde bulunması gerektiğini savunuyor.

Türkiye'nin bir diğer önceliği olan terörle ortak mücadele konusu da zirve kararlarında yer bulurken bu kapsamda, "Her ne şekilde ve tezahürde olursa olsun terörizm asla hoş görülemez ve meşrulaştırılamaz. Terör eylemlerinin neden olduğu tüm can kayıplarından esef duyuyor ve kurbanların acısını paylaşıyoruz. Uluslararası hukuka ve BM şartına uygun şekilde ve kesin kararlılıkla terörle mücadele taahhüdümüzü teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi. Zirvede liderler NATO'nun terörle mücadele yeni eylem planına onay verdi.





Son Güncelleme: 23.05.2012 01:05