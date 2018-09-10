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NATO'dan Vostok-2018 açıklaması

NATO Sözcüsü Lungescu, "Vostok tatbikatı Rusya'nın büyük ölçekli çatışmaya odaklandığını gösteriyor. Bu da son dönemde gördüğümüz bir davranış biçimiyle uyuşuyor: Savunma bütçesi ve askeri varlığını artıran daha agresif bir Rusya." dedi.

NATO'dan Vostok-2018 açıklaması

NATO Sözcüsü Lungescu, "Vostok tatbikatı Rusya'nın büyük ölçekli çatışmaya odaklandığını gösteriyor. Bu da son dönemde gördüğümüz bir davranış biçimiyle uyuşuyor: Savunma bütçesi ve askeri varlığını artıran daha agresif bir Rusya." dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:59
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NATO'dan Vostok-2018 açıklaması

NATO, Rusya'nın 11-17 Eylül'de 297 bin askerle gerçekleştireceği Vostok-2018 tatbikatının büyük ölçekli çatışmaya odaklandığını, bunun da Moskova yönetiminin son dönemde gösterdiği daha "agresif" davranış biçimiyle uyumlu olduğunu kaydetti.

AA muhabirine açıklamada bulunan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tüm ülkelerin güvenlik güçleriyle tatbikat yapma hakkına sahip olduğunu, ancak bunun "şeffaf ve öngörülebilir" bir şekilde yapılmasının kilit önem arz ettiğini belirtti.

Yetkililerin mayısta yapılan NATO-Rusya Konseyi'nde Vostok-2018 tatbikatını görüştüğünü anımsatan Lungescu, Rusya'nın bu çerçevede Vostok-2014'ten çok daha kapsamlı bir tatbikat yapacağı bilgisini paylaştığını ifade etti.

"Daha agresif Rusya'yla uyuşuyor"

NATO'nun Vostok-2018 de dahil tüm Rus tatbikatlarını "yakından takip ettiğini" belirten Lungescu, "Vostok tatbikatı Rusya'nın büyük ölcekli çatışmaya odaklandığını gösteriyor. Bu da son dönemde gördüğümüz bir davranış biçimiyle uyuşuyor; Savunma bütçesi ve askeri varlığını artıran daha agresif bir Rusya." dedi.

Lungescu, Rusya'nın son dönemde özellikle Baltık Denizi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ciddi bir askeri yığınak yaptığına dikkati çekerek, Ukrayna ve Gürcistan'daki gelişmeler ışığında Rusya'nın komşularına karşı askeri güç kullanmaya da hazır olduğuna işaret etti.

Vostok-2018

Rus ordusunun Sibirya ve ülkenin doğusunda 11-17 Eylül'de gerçekleştireceği Vostok-2018 tatbikatına 297 bin asker katılacak.

Çin ve Moğolistan askeri birliklerinin de iştirak edeceği tatbikatta binden fazla uçak, helikopter ve insansız hava aracı, yaklaşık 36 bin tank ve diğer zırhlı askeri araç ile 80'e yakın geminin görev yapması bekleniyor.

Vostok-2018'in, Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATO
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