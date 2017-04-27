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NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." dedi.

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." dedi.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:07
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NATO'dan Türkiye açıklaması

LA VALLETTA

Kuzey Atlantik Anlaşması İttifakı (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Malta'nın başkenti Valletta'da yapılan AB Savunma Bakanları toplantısında, Türkiye'ye ilişkin açıklamada bulundu. 

Türkiye'de, dün emniyet teşkilatından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bini aşkın polisin açığa alınmasıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." ifadesini kullandı.

İttifak içinde Türkiye'nin askeri güç bakımından ABD'nin hemen ardından ikinci sırada geldiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Türkiye kilit ortağımız. Bu pek çok nedenden ötürü böyle, gerek jeostratejik gerek her türlü şiddeti gözlemlediğimiz Irak ve Suriye ile sınırı olması gerekse Karadeniz'de Rusya'ya yakınlığıyla. Türkiye pek çok terör saldırısına maruz kaldı. Başka bir müttefik bu kadarına maruz kalmadı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyeNATO Genel Sekreteri Stoltenberg
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