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NATO'dan ABD'ye destek

NATO üyelerinden ABD'nin Suriye operasyonuna destek

NATO'dan ABD'ye destek

NATO üyelerinden ABD'nin Suriye operasyonuna destek

15 Nisan 2018 Pazar 11:51
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NATO'dan ABD'ye destek

Brüksel'deki NATO Karargahındaki olağanüstü toplantının ardından, müttefiklerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esed rejimine yönelik operasyonuna "tam destek verdikleri" açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini açıkladı.

Brüksel'deki olağanüstü NATO toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Beşşar Esed rejimini Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmasından dolayı kınadı.

Stoltenberg, operasyondan önce NATO'nun bütün yolları tükettiğini hatırlatarak, askeri çözüm dışında bir seçenek kalmadığını, uluslararası toplumun güçlü bir cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, NATO karargahındaki toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna "tam destek verdikleri" bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATOAbd OperasyonSuriye
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