NATO Daimi Temsilcisi Daalder:

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, ''Türkiye'ye Suriye'den ya da başka herhangi bir yerden bir saldırı olması halinde, NATO'nun 5'inci maddesinin işletilmesinin değerlendirilebileceğini'' söyledi.

Videokonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Daalder, ''Suriye'nin, Türkiye'ye karşı sınır ihlallerinden dolayı NATO'nun 5'inci maddesi işletilebilir mi?'' sorusu üzerine, NATO üyelerinden birine yapılan bir saldırıyı hepsine yapılmış sayan 5'inci maddenin, 1949 yılında Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması'nın çekirdeğini oluşturduğuna işaret ederek, ''Eğer Türkiye'ye karşı bir saldırı olursa, o zaman Kuzey Atlantik Konseyi ve NATO ülkeleri, bunun 5'inci maddenin yürürlüğe sokulması kriterini karşılayıp karşılamadığı ve uygun bir karşılığın gerekip gerekmediği üzerinde karar vermek için bir araya gelir'' dedi.

Bu konuda, ittifak içinde tartışmaların şu ana kadar sınırlı düzeyde olduğunu, Türkiye'nin, NATO üyelerini sınırında olanlara dair bilgilendirdiğini ancak Suriye'deki durumdan dolayı Türkiye'den, askeri nitelikte bir yardım ya da herhangi bir şekilde bir askeri karşılık yönünde talep gelmediğini belirten Daalder, ''Ancak tabii ki, tüm NATO üyelerinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve egemenliği kesinlikle hayati önemdedir. Tüm üye ülkelerin topraklarını savunmak için omuz omuza durmak, ittifakın ana görevidir. Ve eğer Türkiye'ye ya da diğer herhangi bir üyeye bir saldırı olursa, ABD de dahil ittifakın tüm üyeleri, buna karşılık vermeye hazır olur'' diye konuştu.

Daalder, NATO'nun 5'inci maddesinin işletilmesi seçeneğine ABD'nin bakışının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

''Dediğim gibi, Türkiye'ye Suriye'den ya da başka bir yerden saldırı olması halinde, NATO'nun 5'inci maddesinin işletilmesi değerlendirilebilir. Çünkü Kuzey Atlantik Anlaşması'na göre, bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır ve ABD de bir saldırı karşısında müttefiklerinin yanında yer almayı ön gören bu ana prensibin, ittifakın başarısı için hayati önemde olduğuna kuvvetle inanıyor.''

İttifakın 63 yıllık tarihinde 5'inci maddenin, 11 Eylül saldırılarından sonra sadece bir kere uygulandığını hatırlatan Daalder, ''Amerikalılar bunu hatırlıyor ve Türkiye'ye ya da başka bir üye ülkeye yönelik bir saldırı tehdidi olursa, Amerika, ittifakın tüm diğer üyeleri gibi Türkiye'nin ve ittifakın her bir üyesinin yanında yer alacaktır'' dedi.

Daalder, bir soru üzerine, şu anda Suriye konusunun gelecek hafta Chicago'da yapılacak NATO zirvesinin resmi gündeminde yer almadığını ancak zirve marjında bu konunun gündeme geleceğinden kuşku duymadığını belirtti.

Bir gazetecinin, ''Türkiye'nin, İsrail'in, NATO zirvesine katılımını engellediği'' yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Daalder, ''İsrail'in, NATO'nun değerli bir ortağı ve ABD'nin çok yakın ve stratejik bir müttefiki, aynı zamanda da 7 Akdeniz ülkesini içine alan NATO'nun Akdeniz Diyaloğu Grubu'nun bir üyesi olduğunu'' belirterek, Chicago'da yapılacak zirvede ise devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir Akdeniz Diyaloğu toplantısının yapılmasının hiçbir zaman düşünülmediğini kaydetti.

Daalder, ''Dolayısıyla, İsrail de dahil olmak üzere bu üyelerin hiçbirine bir davet uzatılmadı, hatta böyle birşey düşünülmedi bile'' dedi.

Diğer yandan, Akdeniz Diyaloğu'nun aktif bir organ olmayı sürdürdüğünü, son olarak Rabat'ta, tüm NATO üyeleri ve İsrail de dahil tüm Akdeniz Diyaloğu ülkelerinin katılımıyla üst düzey bir toplantı yaptıklarını ifade eden Daalder, ''NATO ile İsrail ve Akdeniz Diyaloğu ülkeleri arasında bu türden etkileşimleri destekliyoruz. Bunu zirveden önce de yaptık, zirveden sonra da yapacağız'' diye konuştu.

Daalder, Chicago zirvesine AB'nin katılımına dair bir soru üzerine de AB'nin katılmaması yönünde bir soru işaretinin hiçbir zaman olmadığını söyledi.



AA