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NATO'da tehditlere karşı hızlı cevap hazırlığı

NATO müttefikleri Brüksel Zirvesi'nde ittifakın olası krizlere hızlı bir şekilde cevap vermesine imkan sağlayacak NATO Hazırlık Girişimi'ne imza attı.

NATO'da tehditlere karşı hızlı cevap hazırlığı

NATO müttefikleri Brüksel Zirvesi'nde ittifakın olası krizlere hızlı bir şekilde cevap vermesine imkan sağlayacak NATO Hazırlık Girişimi'ne imza attı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:45
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NATO'da tehditlere karşı hızlı cevap hazırlığı

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde 29 müttefikin onay verdiği NATO Hazırlık Girişimi ile ittifak, giderek daha karmaşık bir güvenlik ortamında özellikle Rusya'dan kaynaklanabilecek olası tehditlere karşı hızlı bir şekilde cevap vermeye ve caydırıcılığını artırmaya hazırlanıyor.

NATO Zirvesi'nin, ittifakın komuta yapısını uyarlama ve modernleştirme alanında ortaya koyduğu önemli projelerden biri NATO Hazırlık Girişimi oldu.

NATO kaynaklarından edinilen bilgiler, girişimin henüz proje aşamasında olduğunu ve askeri-diplomatik müzakereler sonucunda detaylarının belli olacağını gösteriyor.

"4-30'lar" olarak da adlandırılan girişim çerçevesinde, NATO'nun 2020'ye kadar tüm müttefiklerinin katkısıyla 30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemiyi 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutması öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, girişimin daha belirsiz bir güvenlik ortamı kapsamında ittifak içinde "hazır olma kültürünü" geliştirmeyi amaçladığını savundu.

Amaç "hazırlılık seviyesini" artırmak

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in öncülüğünü yaptığı girişim, esasen yeni bir askeri gücün kurulmasını değil mevcut ulusal güçlerin "hazırlılık seviyesinin" artırılmasını öngörüyor.

NATO Sonuç Bildirisi'nde girişimin ittifakın hızlı cevap verme kapasitesini geliştireceği, böylelikle NATO'nun "caydırıcılık ve savunma" kabiliyetinin destekleneceği aktarıldı.

Girişim çerçevesinde mekanizma taburları, hava muharip filoları ve muharip gemilerin savaş da dahil üst düzey yoğunluktaki askeri krizlere hızlı müdahale için hazır tutulacağı ifade ediliyor.

Bu girişimin aynı zamanda müttefikler arasında birlikte çalışma ve operasyon yürütme kabiliyetini de geliştireceği kaydediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATONATO Hazırlık GirişimiNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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