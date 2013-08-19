Nakil sırasında katliam: 52 ölüm

KAHİRE



Mısır'da haklarında tutuklama kararı çıkarılan darbe karşıtlarının, Kahire'nin kuzeyindeki el-Kalyubiye ilindeki Ebu Zabel Hapishanesine nakli sırasında çıkan olaylarda 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ölümlerle ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep eden Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, olayda 52 darbe karşıtının hayatını kaybettiğini 25'inin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Hareket, tüm hapishanelerdeki darbe karşıtlarının hayatından İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu ifade etti.



Hareket'ten yapılan ve Mısır yönetiminin darbe karşıtlarına sistematik şiddet uygulamak ve soğukkanlı cinayetler işlemekle suçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu olay darbe karşıtlarına kötü muamele yapıldığı haberlerini doğruluyor. Demokrasi yanlılarının maruz kaldığı bu saldırı 3 Temmuz darbesini gerçekleştirenlerin asılsız iddialarına en açık cevap niteliği taşıyor. Bu katliamın tüm sorumluluğunu başlarında Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'in bulunduğu liderler taşımaktadır. Askeri darbenin yapıldığı 3 Temmuz'dan itibaren işlenen ve İhvan üyelerinin öldürüldüğü bu suçlarla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep edeceğiz."



Katliamlardan güvenlik güçlerini sorumlu tutan Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhtar el-Aşri, Mısır makamlarının darbe karşıtlarını tasfiye etmeye çalıştığını öne sürdü. Aşri, bu tür eylemlerin kasten adam öldürme sınıfına girdiğini ve son olayla darbe karşıtı göstericilere karşı işlenen suçlara bir yenisinin eklendiğini vurguladı.



Öte yandan meşruiyeti savunanlara karşı yeni bir katliam yapıldığını bildiren İhvan Sözcüsü Cihad el-Haddad, İçişleri Bakanlığının, İhvan üyelerinin göz yaşartıcı gazla hayatlarını kaybettiklerine yönelik açıklamalarını kınadıklarını belirtti.



İhvanın resmi sitesinde ise olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 olduğu belirtilerek isimleri açıklandı.



İçişleri Bakanlığı: 36 ölü



İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, 612 tutuklunun hapishaneye nakli sırasında kaçmaya teşebbüs eden ve bir subayı rehin alan İhvan mensuplarına güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 36 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.



İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada 25 tutuklunun boğularak öldüğü ifade edilmişti.





AA