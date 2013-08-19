Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Nakil sırasında katliam: 52 ölüm

Mısır'da darbe karşıtlarının Ebu Zabel Hapishanesi'ne nakli sırasında çıkan olaylarda 52 tutuklunun güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Nakil sırasında katliam: 52 ölüm

Mısır'da darbe karşıtlarının Ebu Zabel Hapishanesi'ne nakli sırasında çıkan olaylarda 52 tutuklunun güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:56
902 Okunma
Nakil sırasında katliam: 52 ölüm
KAHİRE

Mısır'da haklarında tutuklama kararı çıkarılan darbe karşıtlarının, Kahire'nin kuzeyindeki el-Kalyubiye ilindeki Ebu Zabel Hapishanesine nakli sırasında çıkan olaylarda 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölümlerle ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep eden Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, olayda 52 darbe karşıtının hayatını kaybettiğini 25'inin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Hareket, tüm hapishanelerdeki darbe karşıtlarının hayatından İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu ifade etti.

Hareket'ten yapılan ve  Mısır yönetiminin darbe karşıtlarına sistematik şiddet uygulamak ve soğukkanlı cinayetler işlemekle suçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay darbe karşıtlarına kötü muamele yapıldığı haberlerini doğruluyor. Demokrasi yanlılarının maruz kaldığı bu saldırı 3 Temmuz darbesini gerçekleştirenlerin asılsız iddialarına en açık cevap niteliği taşıyor. Bu katliamın tüm sorumluluğunu başlarında Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'in bulunduğu liderler taşımaktadır. Askeri darbenin yapıldığı 3 Temmuz'dan itibaren işlenen ve İhvan üyelerinin öldürüldüğü bu suçlarla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep edeceğiz."

Katliamlardan güvenlik güçlerini sorumlu tutan Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhtar el-Aşri, Mısır makamlarının darbe karşıtlarını tasfiye etmeye çalıştığını öne sürdü. Aşri, bu tür eylemlerin kasten adam öldürme sınıfına girdiğini ve son olayla darbe karşıtı göstericilere karşı işlenen suçlara bir yenisinin eklendiğini vurguladı.

Öte yandan meşruiyeti savunanlara karşı yeni bir katliam yapıldığını bildiren İhvan Sözcüsü Cihad el-Haddad, İçişleri Bakanlığının, İhvan üyelerinin göz yaşartıcı gazla hayatlarını kaybettiklerine yönelik açıklamalarını kınadıklarını belirtti.

İhvanın resmi sitesinde ise olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 olduğu belirtilerek isimleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı: 36 ölü

İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, 612 tutuklunun hapishaneye nakli sırasında kaçmaya teşebbüs eden ve bir subayı rehin alan İhvan mensuplarına güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 36 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada 25 tutuklunun boğularak öldüğü ifade edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:56
Anahtar Kelimeler:
KatliamMısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ